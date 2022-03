Nick Cave et Warren Ellis au Late Late Show de James Corden

Nick Cave et son collaborateur de longue date Warren Ellis, invités à l’émission The Late Late Show with James Corden, ont présenté le titre "Ghosteen Speaks" sous forme d’un extrait du documentaire à venir These Things Are True.

These Things Are True, réalisé par Andrew Dominik et disponible en salle le 11 mai prochain, suit Nick Cave et Warren Ellis dans leur travail sur les récents albums Ghosteen et Carnage. "Ghosteen Speaks", écrit à la suite de la mort inattendue du fils de Cave à l’âge de 15 ans, est l’un des morceaux les plus beaux et les plus obsédants de la décennie.

"Je suis à tes côtés", chante Cave dans le clip alors que la caméra tourne autour de lui. "Je suis à tes côtés / Cherche-moi". La force de ce clip réside dans sa simplicité, Nick Cave bouge à peine, à l’exception de quelques petits gestes de la main et d’une expression douloureuse sur son visage. La caméra ne quitte jamais le chanteur et ne filme que brièvement Warren Ellis. Dans ce clip, ce dernier dirige un quatuor à cordes et des choristes sur le côté.

Découvrez l’émouvant "Ghosteen Speaks" ci-dessous :