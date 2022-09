Nick Cave : 9 faits à savoir

"Quand on m'a demandé d'aller en studio et d'enregistrer avec Johnny, j'étais terrifié par ce qu'il fallait enregistrer", a-t-il dit.

"Nous avons fait cette chanson de Hank Williams (I'm So Lonesome I Could Cry) et Johnny était vraiment très malade, j'étais un peu en avance ou il était un peu en retard, mais quand il est entré, il était incapable de voir. Il avait quelques problèmes avec la lumière et la vue et il a descendu les escaliers avec ses mains en disant: "Nick, tu es là? Du coup je me suis demandé comment ce mec allait faire quelque chose".

Nick Cave raconte ensuite comment ils ont commencé à composer: "Nous avons fait la première prise et j'avais très, très peur à cause de la voix de Johnny Cash, et je me suis dis: 'Comment pourrais-je chanter avec cette voix incroyable? Nous avons fait une version de la chanson et Rick Rubin (le producteur) a dit, 'On va la refaire' Et là je me suis dis, 'Aw fuck, je suis faux?' Et il il a répondu, 'Non, c'est Johnny.'"