Nicholas Winton : un héros de l'Holocauste qui a sauvé 669 enfants

Sir Nicholas Winton est un homme britannique qui a sauvé des milliers de vies pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce documentaire du réalisateur slovaque Matej Minac, découvrez comment Nicholas Winton a sauvé, en 1939, 669 enfants tchèques et slovaques, juifs pour la plupart d'une mort certaine.

Alors que la menace nazie se rapproche de plus en plus de l'Europe, Sir Nicholas Winton organise un réseau de secours pour sauver des enfants juifs en Tchécoslovaquie. Il a réussi à évacuer 669 enfants et leurs parents en les transportant vers la Grande-Bretagne, leur offrant ainsi une nouvelle vie. Winton a gardé cette histoire secrète pendant 50 ans, jusqu'à ce que son épouse découvre un carnet oublié dans son grenier, révélant son geste héroïque.

Cette histoire commence dans la capitale tchécoslovaque, alors que Sir Nicholas Winton se prépare pour des vacances au ski, le jeune britannique va monter une extraordinaire opération de sauvetage. Les parents de Nicholas sont des juifs d'origine allemande installés à Londres depuis 1907, mais la famille maternelle de Nicholas Winton est restée en Allemagne. Le jeune britannique sait ce qui se prépare en Allemagne car sa tante et son oncle allemands se sont réfugiés chez les Winton et leur ont raconté sur ce qui se passait alors dans ce pays.

Il décide alors, depuis sa chambre d’hôtel, d'organiser le départ d’enfants juifs vers l’Angleterre et il se fait faussaire quand les autorisations et visas lui manquent. De décembre 1938 à septembre 1939, il travaille avec des amis et des collègues à Prague et à Londres pour organiser le transport et la réception d’enfants menacés par les lois raciales des nazis appliquées en Tchécoslovaquie après l’invasion allemande de mars 1939.