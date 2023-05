Nice ou Liège ? L’Union européenne a failli ne jamais s’installer à Bruxelles

Ce week-end, Bruxelles accueille la fête de l’Europe. Si, de nos jours, tout le monde trouve normal que la capitale belge soit également capitale de l’Europe, ce n’était pas gagné d’avance. Notre ville n’était pas, au départ, dans le top 3 des candidats les mieux placés.

Un peu d’histoire : au début des années 50, la construction européenne commence par la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Et Jean Monnet, le Français à la tête de cet ancêtre de la Commission européenne, propose d’installer son siège à… Nice ! Etienne Davignon était impliqué dans ces négociations. Il s’en souvient :

" C’est vrai que ç’aurait été plus agréable que Bruxelles ou Luxembourg. Mais la tentation a été de courte durée. Mettre le charbon et l’acier à Nice, c’était un peu ridicule… "

C’est dommage. On aurait pu dire " c’est la faute de Nice " plutôt que " c’est la faute de Bruxelles ". Notez, on a failli dire : " c’est la faute de Liège ".

" Le Ministre belge en charge de la question ne jurait que par Liège, explique Etienne Davignon. Evidemment, aucun des autres n’était de son avis, parce qu’il n’y avait pas de raison de mettre cette institution à Liège. Alors, on s’est tourné vers Luxembourg. Mais les Luxembourgeois craignaient que ça nuise au côté tranquille de leur ville. Finalement, ils ont accepté, et la CECA s’est installée au Grand-Duché, jusqu’en 1967. Là, un traité a fusionné la CECA, Euratom et la Commission Economique Européenne. Et comme ces deux dernières institutions étaient à Bruxelles, la CECA a déménagé. "

C’est que, vers 1956, quand il a fallu déterminer où s’installerait le siège de la Commission Economique Européenne, l’autre Commission, la Belgique avait retenu les leçons de Liège. Elle a proposé Bruxelles. Les 5 autres pays membres de l’époque ont accepté. Parce que c’était central et que les communications avec le reste de l’Europe étaient faciles. Disons plus faciles qu’à Luxembourg.

Mais ce n’est qu’en 2001, que le siège de la Commission sera fixé définitivement à Bruxelles. Jusqu’alors, le papier à en tête de la Commission indiquait que le 200 rue de la Loi n’était qu’une adresse provisoire. La décision de l’installer définitivement dans notre ville a été actée par le Traité de… Nice !

Aujourd’hui, quelques voix s’élèvent pour faire remarquer que, si, du temps de l’Europe des 6, Bruxelles était au centre de l’Europe, à présent que l’Union compte 27 membres, son siège devrait être plus à l’est. Mais personne, pour l’instant, ne semble vraiment désireux de remettre en question ce fragile équilibre entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.