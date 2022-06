Niantic (Pokémon Go) annonce un nouveau jeu et des licenciements

Quatre projets annulés

Malheureusement, cette annonce s’accompagne d’une mauvaise nouvelle. Niantic a en effet confirmé le licenciement de 85 à 90 employés. Selon le PDG John Hanke, Niantic fait “face à une période de turbulences économiques. Nous avons dû rationaliser davantage nos opérations afin de positionner au mieux l'entreprise.”

Niantic annonce également l’annulation de quatre projets : Snowball, Blue Sky, Hamlet et surtout Transformers: Heavy Metal, qui avait été annoncé en juin 2021. "Nous avons récemment décidé d'arrêter la production de certains projets et de réduire notre main-d'œuvre d'environ huit pour cent pour nous concentrer sur nos priorités clés", a déclaré un porte-parole de Niantic à Bloomberg. “Nous sommes reconnaissants pour la contribution de ceux qui quittent Niantic et nous les soutenons tout au long de cette transition difficile.”

Soulignons que d’autres projets déjà lancés peinent à convaincre. C’est le cas du titre Pikmin Bloom, qui ne parvient pas à séduire les joueurs comme Pokémon Go. Niantic a également par le passé annulé le développement du jeu Catan World Explorers et le jeu Harry Potter: Wizards Unite.