Niantic, les créateurs de Pokémon Go, dévoilent Péridot, leur nouveau jeu

Les créateurs de Pokémon Go se lancent dans une nouvelle aventure, en réalité augmentée, évidemment. Baptisé Péridot, le jeu s’apparente à un mélange entre Pokémon et les Tamagotchis.

“C'est aujourd'hui que commence le voyage de Péridot : un tout nouveau jeu mobile en RA et une franchise originale qui vous offre la joie de prendre soin, d'élever et de reproduire d'adorables créatures uniques”, annonce le studio. Et au-delà du gameplay, ce qu’il faut retenir de cette courte introduction, c’est évidemment la mention “franchise originale”. Avec Péridot, Niantic propose enfin son propre univers, sans se soucier des diverses licences comme Pokémon, Harry Potter, Pikmin ou encore Transformers.

Quant eu jeu en tant que tel, il vous proposera de vous occuper des créatures, les Péridots (ou Dots en abrégé). “Vous accueillerez vos propres Peridots au cours de cette expérience. Ces créatures vous sembleront si réelles que vous adorerez chaque moment passé à les élever, de la naissance à l'âge adulte. En explorant le monde ensemble, vous en apprendrez plus sur vos nouveaux amis, vous développerez un lien en les élevant et en jouant avec eux, et vous travaillerez avec d'autres joueurs pour diversifier leur espèce”, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Niantic n’a pas encore partagé de date de sortie, mais un lancement progressif devrait avoir lieu prochainement. De quoi ressortir vos téléphones et partir en balade accompagné de votre Dot.