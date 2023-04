"Ni putes, ni soumises" : retour sur les témoignages percutants de ces adolescents de 2003

Le mouvement qui a pour objectif de lutter contre toutes formes de violences morales, physiques ou psychologiques sur des femmes fête cette année ses 20 années d’existence. L’occasion de redécouvrir une archive de la Sonuma et plus précisément en 2003. Un reportage du journal télévisé qui revenait sur la marche "Ni putes ni soumises" organisée à Paris et qui est à l’origine du mouvement toujours d’actualité.

Aujourd’hui encore, les femmes luttent pour leur droit et pour plus d’égalité dans tous les milieux entre les hommes et les femmes.

Regardez plutôt !