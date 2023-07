"Ni Juge, ni soumise" : un documentaire comme vous n’en avez jamais vu

Les réalisateurs Jean Libon et Yves Hinant ont suivi notre juge pendant 3 ans. Atypique et excentrique, la juge Anne Gruwez nous emmène sur les enquêtes criminelles, les auditions de témoins et les visites de scènes de crime qui constituent son quotidien. Un documentaire récompensé en France avec le César du meilleur film documentaire et en Belgique avec le Magritte du Meilleur documentaire 2018.