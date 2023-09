Ni Française, ni Américaine, Diane Kruger ne fait partie d’aucune bande de cinéma, et ça lui va bien

Dans "Visions", Diane Kruger incarne Estelle, une pilote de ligne très bien cotée qui, entre deux vols, retrouve dans sa luxueuse villa son mari Guillaume (Mathieu Kassovitz), avec qui elle essaye d’avoir un enfant… C’est dans cet état assez fébrile qu’elle recroise par hasard la route d’Ana (Marta Nieto), une photographe espagnole avec qui elle a vécu une aventure passionnée vingt ans auparavant.

Tout ou presque, dans ce thriller, semble emprunté à Hitchcock : les rapports de plus en plus chargés de soupçon au sein du couple Estelle/Guillaume, la culpabilité de l’héroïne, ses cauchemars (d’où le titre du film)., la disparition d’Ana… Même la musique du film semble flirter avec celle de " Vertigo " signée Bernard Herrmann. Quant à Diane Krüger, on se prend à regretter qu’elle ne puisse faire un voyage dans le temps, elle aurait pu prendre la succession de Grace Kelly pour travailler avec le maître du suspense.

Comment l’actrice vit-elle sa carrière internationale, en Europe et aux Etats-Unis, en diversifiant les productions, du block buster au petit film indépendant ? Les réponses dans son interview intégrale.