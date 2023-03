Ni fille, ni garçon, ils ont voulu lui donner "un vrai corps de femme" alors qu'elle était mineure : l’hôpital a été condamné

Quelques jours après l’intervention, Coralie doit être réopérée en raison d’une fistule recto vaginale. S’ensuivront des années de traitements particulièrement douloureux et traumatisants. Aujourd’hui, Coralie estime encore souffrir de stress post-traumatique. Le 5 novembre 2018, le tribunal retient la responsabilité de l’Huderf. Décision confirmée en appel, le 7 février 2023.

Dans un bref communiqué, l’hôpital précise que toute erreur ou accident fait l’objet d’une attention maximale pour en tirer les leçons mais refuse de communiquer sur un dossier individuel. Dont acte !

Mais fallait-il "normaliser" la vie de Coralie au moyen d’une intervention risquée, non urgente et sans requérir son consentement éclairé ? La réponse est clairement "non" pour Véronique van der Plancke, l’une des avocates de la jeune femme. "A Malte, par exemple, sauf pour les opérations nécessaires sur le plan médical, il y a une interdiction de toute intervention chirurgicale sur les enfants mineurs intersexes".