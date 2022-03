NHL : quand un match au scénario fou se termine par un but totalement improbable

Les Blackhawks de Chicago se sont inclinés à domicile face aux Sabres de Buffalo après un match au scénario complètement fou. Ils menaient 4-0 avant de s’effondrer complètement. Cerise sur le gâteau, le but victorieux de leur adversaire est totalement improbable et très chanceux (5-6).



Acte 1, Chicago récite son hockey au cours de la première période. Calvin de Haan, Sam Lafferty et Jonathan Toews envoient le palet au fond des filets de Buffalo. A peine remonté sur la glace, Seth Jones enfonce le clou. Et puis la belle mécanique s’enraye. Victor Olofsson, auteur d’un doublé, Kyle Okposo et Vinnie Hinostroza remettent les Sabres à flot. Le marquoir affiche 4-4 et il reste 17 minutes à jouer. Les spectateurs du United Center ne sont pas au bout de leurs émotions.



L’espoir d’abord avec le but d’Alex DeBrincat (5-4), la déception avec l’égalisation d’Alex Tuch et finalement la stupéfaction. En supériorité numérique Buffalo pousse dans les derniers instants. A 12 secondes de la sirène, un peu en désespoir de cause, Tage Thompson déclenche un dernier. Il est complètement loupé et va frapper le mur du fond. Le palet rebondit en direction de la cage. Kevin Lankinen, le gardien des Blackhawks, ne le voit pas arriver dans son dos. Son patin dévie le "puck" dans le but. Quand ça ne veut pas…