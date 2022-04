NFT : la consécration des jetons non fongibles par les musées

Petite particularité : "HUMAN ONE" sera exposé non loin de "Study for Portrait IX", une toile de Francis Bacon mettant en scène un homme en costume, sans mains, avec un air réservé. Cette toile provient de la collection du musée Castello di Rivoli, tandis que la sculpture cinétique en vidéo de Beeple est un prêt. Pour Carolyn Christov-Bakargiev, directrice du Castello di Rivoli, ces deux œuvres ont plus en commun qu’il n’y paraît. "Les deux œuvres présentent un joli contraste", a-t-elle déclaré au journal américain. "L’homme de Bacon est tourmenté à l’époque de la guerre froide, après la bombe atomique, et on a l’impression qu’il ne peut rien faire, et puis il y a le personnage de Beeple, constamment en mouvement mais dans sa boîte".

L’exposition "Espressioni Con Frazioni" marque un tournant dans la carrière de Beeple puisqu’il s’agit de sa première incursion dans un musée d’envergure internationale. Elle est toute aussi importante pour asseoir la légitimité des NFT dans un secteur souvent frileux vis-à-vis des avancées technologiques. Les artistes le sont, eux, beaucoup moins. Beaucoup nourrissent l’espoir que les NFT puissent remettre en question le modèle commercial des maisons d’enchères et des galeries d’art, resté incontesté depuis des années.

Les musées et institutions culturelles jouent, quant à elles, un rôle essentiel dans la démocratisation de ces lignes de code renvoyant à une œuvre virtuelle auprès du grand public. Et il y a encore du travail de ce côté-là. La banque d’investissement Piper Sandler a constaté qu’une infime partie des adolescents américains (8%) ont déjà acheté des jetons non fongibles, alors qu’ils sont la cible privilégiée de cette nouvelle technologie.

Les institutions culturelles ont la possibilité de changer la perception qu’ont leurs visiteurs des NFT, et plus généralement du cryptoart. C’est aussi intéressé de leur part : la présence de jetons numériques et autres œuvres digitales dans leurs collections pourrait leur permettre d’attirer une nouvelle audience jeune et issue de la crypto dans leurs galeries. Du pain bénit après deux ans de pandémie.