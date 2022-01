NFT et musique classique : les grandes interprétations du répertoire classique maintenant sur le marché

Depuis des mois, nous voyons apparaître de plus en plus souvent dans notre fil d’actualité ce petit acronyme à la signification obscure, les NFT, nous annonçant que ceux-ci étaient en train de révolutionner le marché de l’art numérique. Et depuis ce 20 janvier, les NFT envahissent également le monde de la musique classique, avec le lancement de Kolo, une plateforme qui vous permet d’acquérir des NFT des plus grandes interprétations d’œuvres classiques.

Ce petit acronyme de trois lettres est sur toutes les lèvres depuis des mois et bouleverse le marché de l’art. Les NFT, les "Non Fugible Token", entendez les "jetons non fongibles" en français, sont des certificats d’authenticité uniques liés à un objet numérique, une image, une vidéo, une animation, une photo, un texte ou encore un son. L’identité, l’authenticité et la traçabilité de ces NFT sont en théorie incontestables et inviolables grâce à la technologie dite de la "blockchain", utilisée pour les cryptomonnaies telles le bitcoin.

Encore peu connu du grand public il y a trois ans, le marché des NFT a décollé et de nombreuses maisons d’enchère proposent maintenant ces certifications d’objets numériques. Extrêmement volatils, les NFT passionnent les collectionneurs d’art d’un nouveau genre, qui voient en ce marché une nouvelle manière d’investir dans l’art.