NFL – Super Bowl LVI : tout ce que vous devez savoir sur l’événement planétaire !

Super Bowl LVI will feature just the second #SuperBowl matchup between quarterbacks drafted No. 1 overall.



2009: Matthew Stafford

2020: Joe Burrow



H/T @dpbrugler — The Athletic (@TheAthletic) January 31, 2022

Joe " Cool ", quel come-back



Déjà surnommé Joe " Cool " Burrow, le leader de l’attaque des Bengals est d’un calme exceptionnel quelles que soient les circonstances. Mais, surtout, il a dû faire preuve de patience en dehors des terrains avant cette saison exceptionnelle… En un peu plus d’un an, depuis sa blessure et une rupture des ligaments croisés, le 23 novembre 2021, il a mené sa franchise au titre de champion de sa division et de sa conférence. Pour jouer en ce dimanche 13 février 2022, le Superbowl…

Joe Burrow’s last 14+ months



11/23/20: Suffers torn ACL, MCL



9/12/21: Returns to start in Week 1



1/30/22: Leads Bengals to AFC Championship



2/10/22: Wins Comeback Player of the Year



2/13/22: Will start in Super Bowl LVI



— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 11, 2022

Le " Trade " de Matthew, un an après



Matthew Stafford a vu, lui aussi, sa vie de quarterback se transformer complètement en une seule saison. Après onze années de bons et loyaux services auprès de la franchise des Lions de Detroit, il s’est vu " échangé " pour devenir le leader offensif des Rams de Los Angeles. Un an jour pour jour après ce " trade ", il s’est qualifié pour le Superbowl.

January 30, 2021: Rams trade for Matthew Stafford

January 30, 2021: Rams trade for Matthew Stafford

January 30, 2022: Matthew Stafford helps lead Rams to Super Bowl LVI — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) January 31, 2022

Kevin Huber, " Bengal " élevé à Cincinnati



Cela fera partie aussi des très belles histoires de ce 56e Superbowl. Parce que souvent on oublie de parler des joueurs qui utilisent leurs pieds dans ce " foot " ball pratiqué principalement avec les mains… Mais il faudra penser aux émotions qui vont traverser tout le corps de Kevin Huber en ce " Super Sunday ". Le punter (le botteur de dégagement) a grandi à Cincinnatti. Il a étudié à l’Université de sa ville et en jouant, évidemment pour les " Bearcats ". Enfin, après 215 matches joués pour les Bengals, il va donc participer au Superbowl avec l’équipe de la cité qu’il a vu grandir…

" Half Time Show " sans demi-mesure



C’est aussi chaque année un des moments les plus attendus de la grand-messe du football américain, le show de la mi-temps, en anglais dans le texte : le " HalfTime Show ", présenté par une célèbre marque de soda. La ville hôte de ce 56e Superbowl a certainement influencé le choix des artistes chargés de nous divertir en cette édition 2022. " Dr Dre ", chef de file du " Gansta Rap " régnant en maitre dans les années 90, fin des années 80 sur la cote ouest des Etats-Unis mais aussi sur le reste du monde. Seront présents, entre autres, les disciples " Eminem ", " Snoop " ou Mary J Blige. Pour sans doute battre le record du prix de la production du show, établi l’an passé par " The Weeknd ", de 17 millions de dollars.

Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop, Eminem & Kendrick represent three generations of hitmaking and they're all performing at the #SBLVI halftime show.



Which songs make the most sense for millions of viewers? @InstantRHIplay & @mr_jasonjones break it down ⤵️ — The Athletic (@TheAthletic) February 9, 2022

The most epic, star-studded Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT Film ????????



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th.



Watch on YouTube: https://t.co/aKVl3K7UtX — Pepsi (@pepsi) January 20, 2022

La NFL " Made in Germany "



Enfin, terminons par un point " extra " ou une info hors du contexte de ce Superbowl, mais pour les fans européens de la NFL. Dès la saison prochaine et jusqu’en 2025, il y aura un match de saison régulière joué chaque année en Allemagne. Tout d’abord à Munich et, ensuite, à Francfort. Il y aura donc 5 matches de la ligue joués la saison prochaine hors des Etats-Unis. Celui-ci donc en Allemagne s’ajoute à ceux déjà prévus à Mexico et à Londres !