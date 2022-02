NFL – Super Bowl LVI : tout ce que vous devez savoir sur l’événement planétaire !

Pour la première fois de l’histoire du Superbowl, ce sont deux coachs de moins de 40 ans qui vont s’affronter. Zac Taylor, 38 ans, mène les Bengals lors de sa troisième saison à cette apothéose. Alors que son ancien boss, Sean McVay, 36 ans, va essayer de devenir à la tête des Rams le plus jeune coach à gagner le titre suprême. Et tout cela un an après que les deux coachs les plus âgés se soient affrontés. Puisque Bruce Arians (Tampa Bay) et Andy Reid (Kansas City) avaient 68 ans lors du SuperBowl 55.