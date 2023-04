NFL : Bryce Young, premier choix de la Draft 2023, les Houston Texans animateurs du début de soirée

Mais l’équipe qui a fait le show en début de soirée, c’est clairement les Houston Texans. La franchise du Texas, deuxième pire équipe la saison dernière et en pleine reconstruction a misé sur CJ Stroud, le QB d’Ohio State, autre grand talent (et grand ami par ailleurs) avec Bryce Young. Place ensuite au 3e choix pour les Arizona Cardinals mais soudain, surprise ! Les Cardinals et les Texans échangent et Houston se retrouve à nouveau à la sélection. Et avec le 3e choix, ils sélectionnent Will Anderson JR, l’Edge d’Alabama, considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur de la Draft. Bref, une bonne petite soirée pour les Texans !