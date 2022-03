NFL : 5 infos que vous ne connaissiez (peut-être) pas sur l’éternel Tom Brady

A 44 ans et après 22 ans d’une très riche carrière, la légende NFL Tom Brady avait décidé de tirer sa révérence en février dernier, quelques mois après son 7e et dernier titre glané avec les Bucaneers de Tampa Bay. Mais le 13 mars, la légende Brady a finalement décidé de changer d’avis (à la surprise générale) pour signer un improbable come-back et prouver (une fois de plus) que son appétence pour la victoire semble insatiable. Nous en avons profité pour vous dénicher 5 infos que vous ne connaissiez sans doute pas sur Tom Brady.