Neymar, un sacre mondial pour construire une légende

Aussi "talentueux" et "artistique" sur le terrain que controversé en dehors, Neymar a traversé de nombreuses tempêtes médiatiques depuis le début de sa carrière, liées à des allégations de violences sexuelles mais également à des procédures judiciaires. La dernière en date concerne son transfert à Barcelone en 2013 et les soupçons d’irrégularités l’entourant. Le procès s’est finalement achevé après la volte-face du parquet qui a décidé de retirer ses accusations. En octobre, Neymar avait également allumé une autre mèche en déclarant son soutien, pour les élections brésiliennes, à l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro, battu par Lula. "Ce serait merveilleux : Bolsonaro réélu, le Brésil champion et tout le monde heureux", avait-il déclaré en rejoignant un meeting de campagne en ligne depuis Paris, où il avait promis de dédier le premier but au Qatar à Bolsonaro, en cas de réélection. Dans un pays extrêmement polarisé, marqué par les quatre années du mandat de Bolsonaro et les ramifications du Covid-19 avec près de 700.000 décès, ce soutien avait été décrié par de nombreux observateurs.

Toujours est-il que Neymar peut se racheter auprès du peuple brésilien, et signer son grand fait d’armes, dans un palmarès international seulement alimenté par une défunte Coupe des confédérations en 2013 et l’or olympique en 2016, à domicile. Ce serait également une manière de refermer la plaie béante ouverte après l’humiliation subie en demi-finale du Mondial 2014, à domicile, contre l’Allemagne (défaite 7 à 1), et entretenue par l’élimination en quart de finale en 2018 contre la Belgique (2-1).

Alors se matérialiserait "son grand rêve", confié début octobre sur le site du PSG : gagner la Coupe du monde.