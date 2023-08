Neymar rejoue après six mois et plante un doublé en amical avec le PSG

"Ney" a marqué son premier but au bout d'une série de dribbles, conclue par une feinte avec la semelle pour tromper ses gardes du corps et son tir dévié est ensuite entré avec l'aide du poteau (40). Sur le second, but il s'est échappé côté gauche pour aller battre le gardien Kim Jeong-hoon (83).

Après la victoire contre Le Havre (2-0), il s'agit du deuxième succès estival du PSG, tenu en échec par Al-Nassr (0-0) et battu par le Cerezo Osaka (3-2) et l'Inter Milan (2-1).

Neymar n'avait plus joué depuis une blessure contre Lille (4-3) au Parc des Princes le 19 février, où il avait marqué le deuxième but de son équipe.

Le staff et le joueur avaient choisi l'opération "de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive", avait alors expliqué le club.

Après trois matches à rester sur le banc pendant la partie japonaise de la tournée asiatique, au grand dépit du public, le Brésilien a tenu les 90 minutes dans une équipe expérimentale, car le PSG avait joué deux jours plus tôt à Tokyo contre l'Inter.

Il a repris sur la côte Est de Corée du Sud le cours de son histoire tumultueuse avec le PSG, "avec ou sans amour", comme il l'avait dit dans une interview sur la chaîne YouTube de l'influent journaliste sportif Casimiro Miguel.

"J'espère (jouer cette saison) au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent personne ne m'a rien dit", avait-il dit, au sujet d'un éventuel départ.

C'était avant la mise à l'écart de Kylian Mbappé, qui n'a pas voulu prolonger son contrat et qui refuse d'être transféré dès cet été, laissant planer le risque pour le PSG que son étoile parte gratuitement en juin 2024, au bout de son contrat.

Luis Enrique, le nouvel entraîneur du club, qui a gagné la Ligue des champions avec Neymar à Barcelone, en 2015, l'a positionné à gauche de son 4-3-3, avec une grande liberté pour le Brésilien, qui a cherché à combiner avec ses partenaires, Hugo Ekitike puis Marco Asensio.