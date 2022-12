Neymar exclu, le PSG bat Strasbourg à l’arraché grâce à un penalty de Mbappé

Kylian Mbappé a évacué ses frustrations du Mondial en arrachant à la dernière seconde le but de la victoire contre Strasbourg (2-1), à dix contre onze après l’exclusion de Neymar, mercredi pour la 16e journée de Ligue 1.

A peine dix jours plus tôt, son dernier geste en compétition était un tir au but, réussi contre Emiliano Martinez, sans empêcher la défaite de la France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2), où "Kyky" a pourtant signé un triplé, une volée et deux penalties.

Il en a encore réussi un contre Matz Sels (90e+6), qu’il avait lui-même obtenu, touché par Gerzino Nyamsi.

Tout au long du match, Kylian Mbappé a tout tenté pour faire passer le sale goût de ce triplé historique pour rien.

Le gardien belge des Alsaciens a longtemps tout arrêté contre le vice-champion du monde 2022, deux parades "à la Neuer" en face-à-face (25e, 54e).

Mais le meilleur buteur de la Coupe du monde a eu le dernier mot, et reçu une ovation monstre.