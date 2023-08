Neymar en Arabie saoudite : "Tout le monde a traité Cristiano Ronaldo de fou, mais il nous a ouvert la voie"

Comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino ou encore N'Golo Kanté avant lui, Neymar a donc décidé de rejoindre l'Arabie saoudite et la Saudi Pro League. L'attaquant brésilien de 31 ans semble déterminé à remporter des titres avec sa nouvelle équipe, Al-Hilal, et très motivé à l'idée de croiser la route des autres stars qui évoluent désormais au Moyen-Orient.

"Je suis très heureux de rejoindre un nouveau championnat, dévoile Neymar. C'est une nouvelle expérience, un nouveau défi. Je suis là pour aider ce championnat à grandir, de plus en plus. Cela évolue vite, il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées ces derniers mois ! Je pense que le championnat sera très compétitif après tous ces transferts estivaux. Cristiano Ronaldo nous a ouvert la voie : tout le monde l'a traité de fou, mais tout le monde peut constater à quelle vitesse ce championnat grandit."

"Je suis là pour gagner des titres et aider le club à atteindre ses objectifs, reprend l'ancien attaquant du Barça et du PSG. Je pense que la passion pour le foot est la même partout, et les supporters d'Al Hilal peuvent s'attendre à me voir tout donner sur le terrain. On va jouer contre Ronaldo, Benzema, Firmino... C'est motivant, l'excitation est encore plus grande dans ces matches-là, ça donne envie d'être encore meilleur !"