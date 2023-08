Neymar en Arabie saoudite : "C’est du sportwashing qui touche surtout les jeunes mais ne change rien là-bas"

Depuis ce mardi, Neymar est officiellement un joueur d’Al-Hilal, en Arabie saoudite. Alain Decrop, professeur en marketing à l’université de Namur, revient sur l’intérêt marketing et financier derrière ce transfert.

Arrivé en Arabie saoudite, Neymar va également servir d’influenceur pour le pouvoir et le pays, grâce à sa grande communité de fans sur les réseaux sociaux. "Les influenceurs sont devenus très importants pour promouvoir l’image d’un produit ou l’image d’un pays dans le cas de l’Arabie saoudite. C’est d’autant plus important quand on veut toucher les jeunes qui utilisent de plus en plus les réseaux sociaux comme première source d’information. Neymar a plus de 300 millions d’abonnés tous réseaux sociaux confondus et il est le troisième sportif le plus suivi dessus. Il n’est donc pas étonnant de voir l’Arabie saoudite s’intéresser à un profil comme le sien. Elle est d’abord intéressée par le volume, le nombre de contacts qu’il peut toucher mais aussi l’image de prestige, et de succès d’un footballeur mondialement connu", explique notre interlocuteur.

500.000€ pour un post ? Ce n’est pas si cher que cela pour Neymar puisqu’on compte généralement 1€/100 contacts sur un réseau social.

Consciente de sa mauvaise image dans certaines parties du globe, l’Arabie saoudite utilise le sport pour la redorer. "L’Arabie saoudite essaie de faire une sorte de greenwashing qui passe par le sport pour améliorer son image de marque auprès du grand public, des touristes potentiels et des sportifs du monde entier pour montrer que le pays a une face très attractive qui est celle de promouvoir le sport de haut niveau et d’attirer les stars comme Cristiano Ronaldo ou Neymar."

Forcément, au vu des la situation des minorités dans ce pays et du non-respect des droits de l’Homme, beaucoup de critiques s’abattent sur les joueurs concernés. "Cela pose la question de l’éthique car les valeurs sous-jacentes en Arabie saoudite ne vont pas changer, que ce soit sur le statut de la femme ou sur les droits de l’Homme. Malgré cela, cela peut attirer certaines personnes qui pourraient trouver qu’il serait intéressant de visiter le pays ou de ne plus l’exclure de ses relations économiques puisque Ronaldo et Neymar jouent là-bas."