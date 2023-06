Neymar affirme qu’il "savait déjà" que Messi irait à Miami

Neymar a également assuré que Messi allait aider la MLS, la ligue de football nord-américaine, à atteindre un nouveau cap : "Ce sera une ligue beaucoup plus populaire, avec beaucoup plus d’audience, et tout le monde devrait en profiter".

L’Argentin de 35 ans, sacré champion du monde en décembre au Qatar, a choisi de partir pour Miami au crépuscule de son immense carrière, plutôt que de retourner dans son club de cœur, le Barça, ou de rejoindre son grand rival Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite pour une somme mirobolante.