Next Opera Days, un nouveau festival centré sur la création opératique, fenêtre ouverte sur l’opéra d’aujourd’hui

Les Next Opera Days sont organisés dans l’objectif d’ouvrir une fenêtre sur l’opéra d’aujourd’hui et les jeunes compositrices et compositeurs. Le nouveau festival, qui se déroulera du 4 au 21 novembre 2023 à Bruxelles, Liège et Charleroi, s’inscrit en alternance avec la biennale Ars Musica, festival international de musique contemporaine, créé en 1989.

Pour cette première édition des Next Opera Days, trois opéras sont à l’affiche à Bruxelles du 4 au 18 novembre, dont une création : "Consensus Partium" d’Alessandro Bosetti et David Christoffel ; "Mary" de Clara Olivares ; ainsi que "Micromégas" d’après le conte philosophique de Voltaire de Line Adam, Anne Martin, Benoît Menut et Alexander Vert.

Une table ronde sur les nouveaux visages de l’opéra, des master classes de grands noms de la création actuelle, ainsi que de multiples actions auront également lieu, au sein de nombreux établissements scolaires, afin de sensibiliser ou de transmettre au mieux, à tous les publics, les recherches musicales des Next Opera Days. Sortie culturelle, découverte des opéras et de leurs protagonistes et atelier de création avec des artistes de renoms seront au programme de cette première édition.

Le Festival se déroulera à Bruxelles, dans différents lieux culturels tels que le Conservatoire Royal de Bruxelles, l’ISELP, Le Senghor, les Brigittines ou encore la Balsamine, mais aussi à Liège, où se tiendra la master classe de composition avec Clara Olivares ou encore à Charleroi, où la pianiste Cassandre Marfin clôturera le festival par un récital convoquant les œuvres de Messiaen, Scriabin ou encore Beach.