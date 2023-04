Next.Ape : "Nous avons écouté à la fois Miles Davis, Portishead et Aphex Twin"

L’album s’intitule "The Fourth Wall". Quel sens donnez-vous à ce quatrième mur ?

Antoine : Il y a deux ou trois jours, on nous a reposé la question. Et Veronika m’a dit "Au fait, je voulais te poser la question aussi" (rires). En réalité, Veronika a écrit des paroles sur le troisième morceau du disque, "The Enthousiast", qui est un morceau qui rend hommage cette jeunesse dont Greta Thunberg fait partie et qui veut faire changer les choses avec un message rassembleur. Veronika chante "Break this very wall" avec l’idée qu’il faut briser la conception que l’on a du monde pour avancer. "The Fourth Wall", c’est un peu pour moi cette invitation à vouloir participer ensemble à l’élaboration du monde de demain, "the Next Ape" finalement.

Il y a cette forme d’engagement au fil du disque. C’est important pour vous de véhiculer des messages en tant qu’artistes ?

Veronika : Oui, c’est très important pour nous. Il y a des textes qui sont un peu plus sérieux que d’autres, qui parlent de changement climatique, de la pollution, des problèmes dans la société, de l’immigration… Mais en même temps, on veut garder une certaine souplesse dans les textes. On veut encourager le monde à rester optimiste. Et je crois que la musique peut nous aider à rester positif.