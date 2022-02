Newstalgia : le nouveau visage de la nostalgie dans le monde d'aujourd'hui

Si cette newstalgia imprègne si bien notre quotidien, c'est qu'elle s'adresse à la fois à toute une génération et à ses souvenirs collectifs mais parvient également à dépasser les générations. Elle peut réunir la Gen Z, les Milleniaux, la génération X, voire les baby-boomers, alors que ces tranches d'âge ne partagent pas de souvenirs communs.

Il y a pléthore d'exemples. Comme le jeu mobile "Pokemon Go", qui va susciter de nombreux souvenirs à certains milleniaux qui ont collectionné durant leur enfance les cartes Pokémon et donner envie de jouer aux premiers jeux vidéo sur d'anciennes consoles et plaire également aux Z par l'aspect ludique et technologique que confère la réalité augmentée.

C'est aussi la réussite d'une série comme "Stranger Things", qui va rappeler à certains les années 80, l'époque où il suffisait d'enfourcher son vélo pour vivre un milliard d'aventures avec ses copains d'école, l'époque où les téléphones étaient accrochés au mur et avec un fil, l'époque où les photos sortaient d'un polaroïd (objet qui a fait récemment son retour d'ailleurs), où les jeunes ne parlaient pas dans des smartphones mais dans des talkies-walkies… Plein de souvenirs pour ceux qui ont connu cette décennie, synonyme pour eux de jeunesse et de liberté.

Et en même temps, les Z ne sont pas passés à côté du phénomène de Netflix, même si l'époque ne leur parle pas.

Car au fond, peu importe quand se déroule l'action tant que les thèmes abordés sont intemporels et universels. Et il ne faudrait pas non plus minimiser le rôle des acteurs qui, eux, restent des Z et convoquent l'identification auprès du jeune public.