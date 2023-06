Newsletter du samedi : Comment sont choisis les destinataires ?

Pour choisir les destinataires de notre newsletter, nous utilisons un algorithme, c’est-à-dire une forme de logiciel qui compile et analyse de manière anonyme les activités et les préférences de nos publics sur nos sites web. Ce système examine les catégories d'articles lus, les vidéos regardées, les enregistrements audio écoutés, les courriels et les liens ouverts. L’algorithme effectue ces tâches de manière personnalisée, afin que la RTBF puisse comprendre et respecter vos envies et vos besoins.

Nous demandons à notre algorithme de prendre également en considération le rythme auquel vous ouvrez nos courriels, afin d'éviter de saturer inutilement votre boîte de réception. Nous tenons compte aussi de la date de votre dernière consultation pour déterminer la pertinence de vos activités récentes.

Notre système repose sur 55 segments et 6 grandes catégories de contenus, à savoir : fiction, information, connaissance, divertissement, style de vie et sport. De plus, nous utilisons les grandes catégories présentes sur notre site RTBF, telles que l'actualité locale, la culture et la musique, l'environnement et la nature, la santé et le bien-être, la science et la technologie, ainsi que la vie pratique.

Vous êtes destinataires, mais pour quels contenus ? Pour déterminer les sujets de notre newsletter, nous utilisons des données de mesure d'audience et de performance de nos articles. Après analyse des articles publiés au cours des 7 derniers jours sur nos plateformes, nous filtrons ceux qui ont déjà été lus ou qui présentent un taux de lecture extrêmement bas.

Dans cette sélection, nous prenons en compte la durée totale et le temps de lecture global, que nous divisons par le nombre total de lectures, afin de déterminer une durée moyenne de lecture. Cette métrique nous permet de mettre en évidence les contenus qui suscitent un intérêt marqué de la part de nos internautes. Ce sont ces calculs qui nous aident à choisir quotidiennement les six articles qui constituent la base de nos courriels.