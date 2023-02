NewJeans, le groupe féminin de K-pop qui bat des records en surfant sur la nostalgie

Ces deux singles apparaissent dans le premier EP éponyme de NewJeans, au côté de Cookie et Hurt. Ce disque cartonne en Corée du Sud, où le quintet a vendu plus de 530.000 unités équivalentes d’album [méthode de mesure qui inclut la diffusion et le téléchargement de chansons en plus de la vente traditionnelle de disques]. De quoi leur permettre de se hisser à la 34ème place du palmarès annuel des meilleures ventes d’albums du Circle Digital Chart, classement musical de référence en Corée du Sud.

Après leur premier EP, NewJeans a sorti leur album OMG en janvier. Un opus porté par deux titres, à savoir OMG et Ditto. Des morceaux plein d’honnêteté, selon Hanni. "Il n'y a pas de sens caché dans ce que nous avons écrit. C'est ce que vous interprétez", a-t-elle déclaré à Spotify. On y retrouve les sonorités R&B, hip-hop et électro des années 90 qui plaisent tant à leur communauté de fans, plus connus comme les Bunnies. Résultat : OMG a récemment franchi le seuil symbolique des 100 millions d’écoutes sur Spotify.

Mais NewJeans a-t-il le potentiel de se distinguer d’autres groupes féminins de K-pop comme Girl’s Generation, aespa, Red Velvet ou encore Blackpink ? C’est ce qu’espèrent Minji, Hanni, Danielle, Haerin et Hyein. Les cinq membres du girls band se démarquent déjà par… leur très jeune âge. Minji et Hanni sont les plus "vieilles" du haut de leurs 18 ans, tandis que Hyein en a à peine 14 ans. Cette juvénilité met mal à l’aise dans une industrie où les femmes restent très sexualisées.

Les cinq membres de NewJeans revendiquent toutefois leur jeunesse. Elles en ont fait une force sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram où elles comptent 5,3 millions d’abonnés. De quoi susciter l’intérêt de nombreuses marques dont Chanel. La maison de luxe a récemment annoncé que Minji est la nouvelle ambassadrice de ses vêtements et accessoires. Un partenariat qui laisse présager le meilleur pour un groupe qui souhaite devenir aussi intemporel que le pantalon dont il porte le nom.