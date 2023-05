Newcastle se qualifie pour la Ligue des Champions lors d’un partage qui n’arrange pas Leicester et ses Diables

Avec trois Diables Rouges sur la pelouse tout le match, Timothy Castagne, Wout Faes et Youri Tielemans, et un quatrième qui est resté sur le banc, Dennis Praet, Leicester n’a pu faire mieux qu’un partage 0-0 en déplacement du côté de Newcastle. Un match nul qui qualifie directement les locaux pour la Ligue des Champions. Une première depuis la saison 2002-2003.

Malgré ce point, après ce match d’alignement de la 37e journée de Premier League, les Foxes ne sortent pas de la zone rouge. Ils gagnent une place et occupent la 18e avec 31points à deux longueurs d’Everton, 17e et dernier club assuré du maintien. Leicester jouera son maintien dimanche à domicile contre West Ham mais n’a plus son sort entre ses mains. Everton (33 pts) accueille Bournemouth dimanche. Les Toffees d’Amadou Onana doivent gagner sous peine, en cas de partage ou de défaite, d’être devancés sur le fil. Leeds, 19e avec 31 points, peut aussi espérer se sauver dans ses installations contre Tottenham mais est dans une situation plus défavorable que Leicester en raison de son goal average. Newcastle reste 3e avec 70 points avec une seule unité d’avance sur Manchester United (69) qui doit encore jouer deux rencontres contre une seule aux Magpies.