Newcastle s'offre Alexander Isak pour 70 millions d'euros

Newcastle a confirmé vendredi l'arrivée du jeune attaquant suédois Alexander Isak en provenance de la Real Sociedad. Isak a signé un contrat "de longue durée" avec les 'Magpies'.

Isak, 22 ans, a été formé à l'AIK Fotboll. Il a rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2017. Après 13 rencontres (1 but) avec le Borussia, il a été prêté à Willem II entre janvier et juin 2019, le temps de marquer 14 buts en 18 rencontres et d'attirer l'attention de la Real Sociedad, qui s'offrait ses services en juillet 2019. Avec le club basque, il a totalisé 44 buts en 132 rencontres.

Isak compte aussi 37 présences et 9 buts en équipe nationale suédoise.

Newcastle n'a pas révélé le montant du transfert. Les médias anglais évoquent une somme de 70 millions d'euros.