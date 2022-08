Newcastle – Manchester City : nouvelle victoire pour la bande à Kevin De Bruyne ? (Direct commenté 17h30)

Auteur d’un joli 6/6 pour débuter cette nouvelle saison de Premier League, Manchester City, en tête du classement, se déplace sur la pelouse de Newcastle ce dimanche à l’occasion de la troisième journée du championnat anglais. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 17h30.

Les Cityzens ont parfaitement lancé leur saison avec deux victoires face à West Ham et Bournemouth. Deux matches lors desquels Kevin De Bruyne a brillé, marquant un magnifique but (face aux Cherries) et délivrant deux passes décisives.

En face, Newcastle a également réalisé un bon début de saison avec 4 points pris sur 6 possibles (une victoire face au promu Nottingham et un partage sur la pelouse de Brighton). Un déplacement qui s’annonce donc compliqué pour les hommes de Pep Guardiola, qui pourrait peut-être déjà compter sur Sergio Gomez, arrivé en provenance d’Anderlecht cette semaine.