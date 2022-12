Newcastle, le joujou de l’Arabie saoudite qui bouscule les certitudes en Premier League

Lorsqu’il prend les commandes de Newcastle United, Eddie Howe récupère une équipe à la croisée des chemins. Les Magpies sont englués au fond de la Premier League mais viennent de signer un accord monstrueux avec l’Arabie Saoudite, via le Public Fund Investment, le bras financier de la famille royale saoudienne. Un fonds doté de 620 milliards (!) d’euros, qui a la volonté de s’introduire sur le marché du football, au même titre que ses voisins rivaux du Qatar (via le PSG) ou des Emirats Arabes Unis (Manchester City). Les ambitions du pétromonarque saoudien sont sans limite et lorgnent de grands noms du football : Ousmane Dembélé, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo sont tous cités pour rejoindre la ville brumeuse du nord-est de l’Angleterre. Mais une levée de boucliers venue de la League empêche la présidence saoudienne de se déployer de manière irraisonnée sur le marché. Malgré des contrats généreux à offrir, Newcastle se trouve incapable d’attirer des têtes d’affiche, et son avant-dernière place au classement n’arrange rien. Bruno Guimaraes, Chris Wood et Kieran Trippier sont les premiers renforts de l’opération sauvetage.