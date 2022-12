NewB : le vote sur le partenariat avec vdk bank reporté au mois de janvier

Dans ce contexte, "un groupe de travail disposant d’une expertise financière sera créé dans les plus brefs délais afin d’examiner de manière approfondie le business plan lié au partenariat avec vdk bank et de lever toute ambiguïté possible en prévision de l’assemblée générale extraordinaire de janvier qui portera notamment sur la modification des statuts de NewB", précise encore la banque.

Si le partenariat est validé par les coopérateurs, puis les régulateurs, le transfert de clientèle pourrait avoir lieu dans les premiers mois de 2023.

NewB avait été contrainte de cesser ses activités bancaires en octobre, faute d’avoir pu réunir les 40 millions d’euros nécessaires pour conserver sa licence. Placée sous la supervision d’un administrateur judiciaire, la banque a toutefois proposé "in extremis" un rapprochement avec vdk, une banque coopérative flamande.