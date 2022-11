NewB : le tribunal désigne un administrateur provisoire, l’AG de samedi reportée

De son côté, finance&invest.brussels estime que NewB dispose encore d’un capital de près de 15 millions d’euros dont il faudra déduire les frais de démantèlement à la suite de la perte de la licence bancaire. "Ce capital appartient aux coopérateurs", rappelle la société d’investissement bruxelloise. "Ce montant nous semble largement supérieur aux besoins de financement d’un opérateur qui se contenterait de distribuer les produits de VDK sur le territoire francophone." Il devrait revenir alors à chaque coopérateur le choix de récupérer dès à présent ou investir le prorata restant de son investissement dans le capital de NewB, estime-t-elle. "Considérant l’importance de l’enjeu, il nous paraît essentiel que tous les coopérateurs disposent de l’ensemble des informations ainsi que du temps nécessaire pour prendre une décision qui se traduira par un vote."

Vu le délai et le manque d’informations, la justice considère donc que les procédures de convocations de l’AG n’ont pas été respectées. Résultat : l’AG est suspendue et reportée sine die.

En outre, le conseil d’administration est dessaisi de la gestion d’entreprise et un administrateur provisoire est désigné à la tête de NewB. Le CA de NewB doit transmettre tous les documents relatifs au partenariat avec VDK à l’administrateur provisoire, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour. L’administrateur provisoire est chargé d’examiner tous ces documents et de faire un rapport aux coopérateurs et au tribunal afin d’estimer les chances de continuité de NewB et les éventuelles possibilités de reprise de l’entreprise.