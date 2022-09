NewB : la banque "durable" est à quelques heures d’une échéance importante pour sa survie

Lancer une banque, trouver des clients, c’est se frotter à la concurrence. "Il faut faire son trou. Il faut aller chercher des parts de marché. Ce n’est pas évident parce qu’il faut des fonds, pour mettre en place une politique de marketing et diffuser une image dans le marché", résume Mikael PetitJean, de l’UClouvain et l’IESEG.

Le défi était est reste important pour NewB "surtout qu’elle a voulu se positionner dans un axe bien particulier. Et toutes les banques maintenant se positionnent sur le plan de la soutenabilité et de la durabilité", ajoute Mikael Petitjean. "Si NewB avait pu être lancée plus tôt, aux alentours des années 2010, au moment où on était en pleine crise financière et où des regards critiques ont été jetés sur la manière dont les banques privées étaient gérées, elle aurait d’avantage pu développer sa niche et trouver à l’égard des potentiels clients et coopérateurs une légitimité plus forte", estime Mikael Petitjean.

Dans l’entourage de NewB, on confirme que le développement de la Banque est plus lent que ce qui avait imaginé. Les taux d’intérêt bas n’ont pas aidé. La crise du Covid n’a pas non plus facilité les premiers pas de la banque.

Les produits bancaires proposés par NewB à ses clients sont encore assez maigres par rapport à l’offre de la concurrence. Pour développer les produits et les activités d’une banque, il faut de l’argent. Pour en avoir, NewB doit aujourd’hui convaincre des investisseurs. Ceux-ci ont besoin de voir que des coopérateurs et des clients croient au projet. Tout est lié et c’est pour cela aussi que la situation de NewB est aujourd’hui compliquée.