NewB, de rebondissement en rebondissement : le point sur le dossier

Le projet est beau, ambitieux, mais avec le temps, les difficultés se sont accumulées. Pourquoi est-ce si difficile de faire démarrer ce projet ?

La banque devait se recapitaliser et, in extremis, la direction avait annoncé un mariage -de raison sans doute -avec une autre banque coopérative flamande, VDK. Pour la direction, c’était en quelque sorte la dernière chance d’avoir plus de liquidités et d’offrir des produits financiers, comme n’importe quelle autre banque. Mais les problèmes pour y parvenir sont nombreux.

"Il y a eu la récolte de fonds qui permettait d’avoir des liquidités, d’avoir un capital minimum, explique Marek Hudon. Ce capital reste relativement petit par rapport à d’autres banques, mais c’est quand même un événement exceptionnel d’avoir une telle levée de fonds avec 100.000 personnes. C’est gigantesque, quand on voit par rapport au monde coopératif.

Il y avait des craintes que le capital ne soit pas suffisant pour tenir sur le long terme, d’où l’idée de recapitalisation. C’est ça qui s’est passé ces derniers mois, en sachant que la banque n’est pour l’instant pas rentable.

C’est ça, la difficulté. Comme dans pas mal de start-up ou de nouvelles entreprises, on a quelques mois où on perd de l’argent, où on investit pour arriver le plus vite possible à cet équilibre financier. Et là, c’est vrai qu’on n’y était pas encore".