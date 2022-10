NewB c'est fini. La coopérative démantèle ses activités bancaires

NewB, qui se présentait comme une banque éthique et durable, vient d’entamer son plan de démantèlement qui vise à sortir la société du secteur bancaire, écrivent L’Echo et De Tijd mercredi. Dès que ce plan aura été exécuté, NewB perdra sa licence bancaire et cessera d’être une banque.

Depuis qu’elle avait échoué à lever 40 millions d’euros pour répondre aux exigences de la Banque nationale (BNB), NewB était en sursis.

"Notre plan de démantèlement a pour objectif de sortir NewB des activités bancaires de façon professionnelle et coordonnée. Nous voulons agir vite et rembourser nos clients dans les meilleurs délais", a expliqué le CEO de NewB, Thierry Smets.