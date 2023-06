New York, Washington, … : les images les plus impressionnantes de fumées du Canada sur la côte Est des Etats-Unis

Depuis début mai, les incendies se succèdent au Canada, entraînant l’évacuation de dizaines de milliers de personnes.

Au début du mois de juin, c’est au Québec de devenir l’épicentre des incendies nord-américains, environ 160 feux sont toujours actifs et les fumées qui se dégagent d’autant d’hectares qui disparaissent se déplacent et passent les frontières. Les vents poussent fortement les fumées vers le Sud et elles arrivent aux États-Unis, notamment dans les grandes villes de New York et de Washington, donnant lieu à des images impressionnantes.

Mais ces fumées ne sont pas sans danger pour la santé, le 7 juin, le maire de New York a prévenu la population : "Ce n’est pas le jour pour s’entraîner au marathon". Si la pointe d’humour est palpable chez Eric Adams, la situation est sérieuse et les New-Yorkais ressortent les masques qui avaient pris place dans les tiroirs à la fin de la pandémie de Covid.

Statue de la Liberté, pont de Brooklyn, tour One World Trade Center ou encore Capitol à Washington se voilent d’une fumée rougeâtre rendant les photos inoubliables mais l’air irrespirable pour toutes les personnes sensibles.