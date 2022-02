New York vider son métro des dizaines de sans-abris qui y dorment

Les autorités de New York se sont engagées vendredi à chasser du gigantesque réseau du métro les innombrables personnes sans-abri qui y survivent, mais sont montrées du doigt dans la récente poussée de la criminalité. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, les taux de délinquance et de grande pauvreté ont augmenté dans la ville de New York, et en particulier dans le métro, sans atteindre cependant les niveaux des années 1980-90.

Elu en novembre sur un programme de lutte contre la criminalité, le maire démocrate mais classé au centre-droit Eric Adams, ancien policier afro-américain, a annoncé avoir donné instruction aux forces de police et aux travailleurs sociaux de la municipalité d'expulser quiconque serait réfugié dans les wagons des trains, dans les couloirs ou sur les quais.

"Le réseau n'est pas fait pour loger, mais pour transporter" les gens, a-t-il martelé lors d'un point presse. L'édile, qui a pris ses fonctions le 1er janvier et a dû répondre à une succession d'agressions et de meurtres par arme à feu a promis aussi que la police new-yorkaise (NYPD) réprimerait les fumeurs et les toxicomanes dans le métro.

Des mesures prévues pour réorienter les sans domicile

Les quais et les trains du métro new-yorkais - à l'infrastructure vieillissante - sont fréquentés depuis la pandémie par nombre de personnes sans domicile fixe qui peuvent importuner des voyageurs de façon plus ou moins agressive, selon les autorités municipales.

Des mesures sont prévues, selon Eric Adams, pour que les travailleurs sociaux et policiers puissent orienter les sans-abri vers des foyers ou des hôpitaux.

La gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul a précisé à ses côtés qu'elle réclamerait la création de centres d'accueil et de 500 lits supplémentaires, dans une mégapole de neuf millions d'habitants aux profondes inégalités socio-économiques.

D'après le NYPD, il y a eu 488 homicides en 2021 dans la ville, en légère hausse après la forte augmentation de 2020 (468 homicides contre 319 en 2019). Les crimes avec violences ont progressé de 25% dans le métro entre 2019 et 2021. Mais l'ensemble des délits dans le métro ne représentent que 2% de tous les délits commis dans la gigantesque ville aux cinq quartiers (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island).