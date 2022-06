New York sur le devant de la scène culturelle mondiale

Peu de métropoles sont aussi dynamiques sur la scène culturelle que New York. C’est la conclusion du dernier rapport d’UBS et d’Arts Economics sur le rôle que jouent les villes américaines dans le marché de l’art. La Grosse Pomme est un vivier d’artistes, mais aussi de musées et de galeries d’art. Décryptage.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les États-Unis sont la locomotive du marché de l’art. 43% de toutes les ventes aux enchères mondiales y ont eu lieu en 2021, d’après le rapport "The Role of Cities in the US Art Ecosystem". Si plusieurs villes américaines contribuent à cette effervescence, New York y est pour beaucoup. Elle accueille plus d’un quart des institutions muséales du pays (26%), contrairement à sa rivale, Los Angeles, qui n’en héberge que 7%.

New York est également particulièrement dynamique en matière d’exposition d’art. Les établissements culturels de la ville ont monté 36% de toutes les expositions organisées aux États-Unis entre 2017 et 2021. C’est neuf fois plus que San Francisco, Miami ou encore Chicago.

L’étude d’UBS et d’Arts Economics révèle également que la Grosse Pomme est particulièrement attractive pour les collectionneurs d’art américains et internationaux. Ces derniers la classent en troisième position des villes à visiter pour se rendre à des expositions et des foires d’art, derrière Londres et Paris. Ils mentionnent également deux autres métropoles américaines : Los Angeles (n°6) et Miami (n°8).