New York pas cher : les itinéraires insolites à pied et bons conseils en transports en commun

"New York est ma ville préférée et à chaque fois que j’y vais tout y a augmenté ; les hôtels, les restaurants" déplore François Mazure qui poursuit : "Voici mon conseil incontournable ; acheter la carte de métro qui ne coûte que 33 dollars pour une semaine".

Comme l’explique le journaliste, grâce à cette carte, on peut découvrir la ville sous toutes ses coutures et vivre New York comme un de ses habitants.

Découvrir des petits concerts dans le métro.

P rendre le bus

Prendre des ferrys via Brooklyn, New Jersey, contourner Manhattan… via Brooklyn, New Jersey, contourner Manhattan…

"Vous allez pouvoir découvrir le même trajet que ces millions de migrants qui sont arrivés par bateau et qui ont découvert la statue de la Liberté. Vous allez revivre ces moments-là pour quelques dollars" s’enthousiasme François Mazure.

Et last but not least, toujours avec cette carte, on peut découvrir New York vue du ciel : "Un téléphérique étonnant, avec des télécabines comme en Suisse, depuis la East Side de Manhattan, jusqu’à l’île de Roosevelt. Cela ne prend que quelques minutes. N’hésitez pas à faire le trajet plusieurs fois. Vous bénéficierez d’une vue à 360° sur Manhattan".