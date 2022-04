New York, le quartier de Chelsea, l’occasion de croiser le chemin de Simple Minds, Joni Mitchell, Nico ou encore Leonard Cohen

Plongeons-nous dans cette ville mythique qu’est New York ! Sa statue de la liberté, ses gratte-ciel, ses cafés-concerts, ses ruelles sombres comme dans les films avec des bouches d’égouts qui fument, Manhattan, Central Park, l’Empire State building, ses T-shirts ‘’I love New York’’ … Et puis ces chansons qui lui sont consacrée, il y en a un paquet ! Ça me rappelle, une petite blague que j’aimais faire à mes camarades quand j’étais enfant : ‘’Comment prononce-t-on la capitale des Etats Unis : New York ou Nev York ?’’ Et là, ils tombaient dans le panneau, il ne me restait plus qu’à ajouter : ‘’Oh non pas du tout, on dit Washington.’’ Voyons ce que nos rockeurs racontent à propos de Big Apple…