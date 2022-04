New York : la police arrête des activistes et démantèle des campements de sans-abri

Mercredi après-midi, selon NBC New York et Fox 5, la police new-yorkaise, après plus de sept heures de négociation, a procédé à plusieurs arrestations de militants qui protestaient contre le démantèlement d’un campement de sans-abri dans le quartier d’East Village à Manhattan. Les autorités étaient accompagnées des services sanitaires, chargés de démanteler le camp.

Cette action fait partie d’une initiative de réduction du sans-abrisme à New York par le maire démocrate Eric Adams. Depuis quelques semaines, la police a déjà démantelé plus de 250 campements, dont plus de la moitié à Manhattan.

Pour rappel, selon nos confrères de Fox 5, il n’est pas illégal d’être sans-abri à New York, toutefois, il est interdit d’aménager des camps dans les rues de la ville.