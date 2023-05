New York : la maison de Miranda Priestly du Diable s’habille en Prada est à vendre

La maison de ville new-yorkaise de Miranda Priestly dans The Devil Wears Prada est à vendre pour 27 millions de dollars.

La maison de la fameuse rédactrice en chef de Runway est située au 129 East 73rd Street entre Park et Lex dans l’emblématique et prestigieux Upper East Side de Manhattan, New York.

Selon le site de l’agence en charge de la vente de la maison, Stanford White a conçu la maison en 1907. Elle a été rénovée en 2005, on y trouve 20 pièces sur cinq étages plus un sous-sol, un jardin, une terrasse avec jacuzzi et un mini-terrain de basket en cage sur le toit… La maison fait au total 1115 mètres carrés.

Petite référence aux fans du film, la couleur bleu est présente à plusieurs endroits dans la demeure mais pas seulement du bleu… du céruléen !

Et si vous ne le saviez pas, cette maison a également servi pour la série Gossip Girl. En effet, c’est dans le salon que se marient Serena et Dan dans la dernière scène du dernier épisode.