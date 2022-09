New York Fashion Week : une véritable ode aux nineties, entre insouciance et minimalisme.

On l’a vu, les créateurs se sont une fois de plus inspirés des années 1990 pour dessiner les contours de la garde-robe des femmes pour le printemps-été 2023. Une influence qui s’est traduite sur les podiums par la présence de pantalons taille basse, associés le plus souvent à des soutiens-gorge ou des crop tops, des silhouettes dynamiques et épurées et des jeux de superposition. Les maisons Tibi et Tory Burch n’auront pas échappé à ce retour dans les années 1990.