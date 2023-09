Difficile de choisir une seule et unique teinte face à la profusion de couleurs, tantôt sobres tantôt audacieuses, observée sur les podiums de la Fashion Week de New York. Notons à ce titre que le monochrome fera sensation l'été prochain, tout comme le color block et, comme il est de coutume au printemps, les teintes douces.

Mais l'omniprésence de l'argent, une couleur davantage réservée à l'automne et à l'hiver, est plus surprenante, traduisant un luxe et une élégance plus festifs, que l'on retrouve d'ailleurs çà et là avec l'or et une omniprésence des sequins. Une tendance vue chez Gabriela Hearst et, dans une moindre mesure, chez Dion Lee et Carolina Herrera.