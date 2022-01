New York : des milliers de personnes rendent hommage à un jeune policier tué, symbole de la hausse des violences

New York a rendu un hommage impressionnant vendredi à l’un des deux jeunes policiers tués il y a une semaine dans un échange de coups de feu à Harlem, symbole de la hausse de la criminalité dans la mégapole que son nouveau maire Eric Adams veut juguler par une politique plus répressive.

Des milliers de personnes, dont une immense majorité de policiers en tenue bleue ou noire, se sont massées pendant trois heures devant et aux abords de la cathédrale Saint-Patrick sur la 5e avenue de Manhattan, sous un ciel gris et triste et une pluie glaciale et neigeuse.