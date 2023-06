New York : des dissidents chinois ouvrent l’unique musée au monde sur Tiananmen

Des organisations de défense des droits humains assurent que les victimes se comptent par milliers. Pour Wang Dan, "les événements de 1989 sont liés au passé mais aussi au présent et à l’avenir" et il a réclamé que l’on se "souvienne du vrai visage du parti communiste chinois" de 1989 et d’aujourd’hui. Le musée new-yorkais devient l’unique exposition permanente au monde sur Tiananmen après la fermeture en 2021 de celui de Hong Kong. Une marche aura lieu vendredi soir depuis le musée sur Tiananmen jusqu’au consulat général de Chine.