New-York, Central Park et le mémorial John Lennon ''Strawberry Fields''

Parmi les fans qui décorent le Memorial, le plus célèbre est Gary Dos Santos. Il a occupé le site pendant une vingtaine d’années et vivait des dons reçus des touristes reconnaissant pour son travail. Il leur tenait aussi un speech de 3 minutes dans lequel il expliquait son action et présentait la vie de Lennon et de sa famille. On lui a même consacré un documentaire intitulé "The Mayor of Strawberry Fields".