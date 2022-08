New-Wave: la playlist

En complément à l'émission Planet Rock consacrée à la New-Wave voici la playlist de l'émissions ainsi que quelques autres suggestions d'écoute:

Buggles – Video Killed The Radio Stars

Devo - Jocko Homo

Buggles - I Love You (Miss Robot)

Duran Duran - Girls On Film

Duran Duran - The Reflex

OMD – Electricity

OMD - Enola Gay

Gary Numan/Tubeway Army – Are Friends Electric?

Human League – Don’t You Want Me

Human League - The Things That Dreams Are Made Of

Frankie Goes To Hollywood – Relax

Frankie Goes To Hollywood - Two Tribes

Cure – Primary

Cure - A Forest

Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made of This)

Eurythmics - Here Comes The Rain Again

Depeche Mode - People Are People

Depeche Mode - Master and Servant

Siouxsie & The Banshees – Happy House

Siouxsie & The Banshees - Christine

INXS – New Sensation

Midnight Oil - Beds Are Burning